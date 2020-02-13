Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итог стартовой гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия). В составе сборной Франции он вместе с Жулией Симон, Жюстин Бреза и Кентенон Фийоном Майе занял лишь седьмое место в смешанной эстафете.

«Большое разочарование – так начинать чемпионат мира. Даже немного стыдно. Мы входили в число главных претендентов на победу в смешанной эстафете, наряду с Норвегией и Италией. Но единственные из большой тройки не смогли завоевать медали», — цитирует Фуркада Ski-nordique.

По словам Фуркада, он довольно средне чувствовал себя в этой гонке. Это показалось Мартену странным. Однако с точки зрения вката в чемпионат, Фуркад считает, что эта гонка не была для него направсной.

Напомним, чборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону. Команда Италии стала второй. Третье место заняла сборная Чехии. Россия заняла шестое место.