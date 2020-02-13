СКА одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата КХЛ. В Нижнем Новгороде команда Алексея Кудашова вырвала победу в «Торпедо» со счетом 3:2.

Армейцы вырвались вперед еще в первом периоде — отличились Ярно Коскиранта после передачи Наиля Якупова и Йонас Кемппайнен после передач Сергея Плотникова и Василия Токранова. «Торпедо» сравняло счет — отличились Ураков и Жафяров.

В третьем периоде победу СКА принесла шайба Йори Лехтеря, который отличился после передач Сергея Плотникова и Игоря Ожиганова. Ворота СКА защищал Магнус Хелльберг.

Отметим, что СКА выиграл седьмой матч подряд и 39-й из 57 в сезоне.