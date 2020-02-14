Хоккейный клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Рейнджерс».

В составе команды из Нью-Йорка одну из шайб забросил российский форвард Артемий Панарин, также он поучаствовал в одной из результативных атак в качестве ассистента. Еще одна шайба «Рейнджерс» на счету россиянина Павла Бучневича, третью в ворота «Миннесоты» забросил Мика Зибанеджад.

В составе «Миннесоты» по шайбе забросили Райан Донато, Юнас Бродин и Джордан Гринуэй.

Весь матч на воротах «Рейнджерс» провел российский голкипер Александр Георгиев, на его счету 23 сейва при 26 бросках.

Победитель встречи определился лишь в серии буллитов, где сильнее оказались хоккеисты из «Рейнджерс». Один из победных буллитов — на счету Артемия Панарина.