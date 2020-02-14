Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев посетовал на отсутствие в сборной на чемпионате мира в Антхольце олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко.

«К моему сожалению, Димы Малышко здесь нет. Я рассчитывал на то, что здесь он выступит в эстафете», — сказал Хованцев, чьи слова приводит агентство ТАСС. По словам тренера, принципиальный отказ от поездки на «Ижевскую винтовку» лишил его шансов на отбор в команду.

Хованцев отметил, что пытался отговорить Малышко от этого решения, однако спортсмен не соглашался и настаивал, чтобы ехал на «Ижевскую винтовку» не он один, а все четыре спортсмена, не отобравшихся на январские этапы по критериям.

«Получается, мы дали карт-бланш Эдуарду Латыпову, который был последним по рейтингу», — отметил Хованцев. Также тренер отметил, что в запасе в сборной держат Карима Халили, он выступит в эстафете, если до этого хорошо себя покажет на Кубке IBU.

Напомним, вчера на ЧМ по биатлону прошла смешанная эстафета, Россия заняла 6-е место.