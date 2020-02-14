Российская теннисистка Екатерина Александрова рассказала, как относится к тому, что сейчас является первой ракеткой России.

В интервью порталу «Спорт День за Днем» Александрова отметила, что почему-то от первой ракетки страны люди всегда ждут чего-то. «Да, я чувствую давление, но, мне кажется, пока не оправдываю это звание. Даже в моем представлении первый номер страны – это прямо топ-игрок», — сказала теннисистка, отметив, что первая ракетка России у мужчин Даниил Медведев выигрывает практически каждый турнир, на котором играет.

По словам Александровой, она старается не думать о давлении и сосредотачиваться на себе и своей игре. «Ощущения от того, что ты как бы первый номер, но пока не можешь соответствовать, немного поддавливает», — сказала спортсменка.

Напомним, сейчас Екатерина Александрова принимает участие в SPb Ladies Trophy, сегодня ей предстоит сыграть матч с Петрой Квитовой.