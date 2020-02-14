Международный союз биатлонистов дал официальный комментарий в связи с открытием допингового дела против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.

Заявление IBU появилось на официальном сайте организации, представители союза пояснили, что делают это во избежание спекуляций, а также из-за большого количества публикаций в СМИ.

«Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) подтверждает, что обвинил Евгения Устюгова в предполагаемом нарушении антидопинговых правил IBU», — говорится в заявлении. В IBU объяснили, что претензии к Устюгову основаны на отклонениях в его биологическом паспорте, период которых шел с января 2010 года по февраль 2014 года.

Отметим, указанный период включает в себя Олимпийские игры в Ванкувере, где Устюгов выиграл золото в масс-старте и Олимпийские игры в Сочи, где он стал победителем в составе эстафетной команды.

По заявлению IBU, обвинение в адрес Устюгова будет рассмотрено независимым судом.