Российский боец-тяжеловес смешанного стиля Алексей Олейник объявил о своем новом бое в промоушене UFC.

В своем «Инстаграме» Алексей Олейник заявил, что подписал новый контракт на бой. «Берём самого сильного грепплера. Сражаемся на его территории. 9 мая, Великий День Победы», — написал Олейник, добавив, что победил при любом исходе боя, он чист, не боится этого сражения и не отступает перед самыми большими вызовами. Имя соперника Олейник не озвучил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexey Oleynik (@alexeyoleynik1) 13 Фев 2020 в 2:15 PST

Позже журналист Марсель Дорфф подтвердил информацию о том, что соперником Олейника станет экс-чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум.

Турнир UFC 250 пройдет в бразильском городе Сан-Паулу 9 мая 2020 года.