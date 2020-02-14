Глава технического комитета Международного союза конькобежцев Фабио Бьянчетти сообщил, какие изменения в правилах фигурного катания будут рассмотрены на конгрессе ISU в Тайланде в июне 2020 года.

По словам Бьянчетти в интервью NBC, будет рассмотрено изменение названия короткой программы на «техническую», а также будут пересмотрены системы оценок за техническую составляющую программы и за компоненты. В короткой программе хотят дать преимущество технической оценке в 60 процентов, компонентам — 40, а в произвольной основной оценкой сделать баллы за компоненты — 60 процентов от общей суммы.

Также будет обсуждаться вопрос выравнивания длительности программ — чтобы обе программы длились по 3 минуты 30 секунд. Таким образом, короткая программа удлинится почти на минуту, а произвольная — уменьшится за полминуты.

«Главная идея в том, чтобы фигуристы не гнались за сложностью, а старались улучшить качество элементов», — отметил Бьянчетти, добавив, что фигуристам придется обращать больше внимания на хореографию.

По словам Бьянчетти, изменения, в случае их одобрения на конгрессе, могут вступить в силу лишь с сезона-2022/23.