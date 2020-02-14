Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону Анфиса Резцова высказала свое мнение по поводу того, что биатлонист Мартен Фуркад может привлечь ее к ответственности за высказывания о допинге.

Слова Резцовой цитирует портал «Комсомольской правды». «Я полагаю, что ему перевели неправильно. Он свяжется с адвокатом? Я слышала. Но я ничего не боюсь», — заявила Резцова.

Напомним, накануне чемпионата мира по биатлону Анфиса Резцова дала интервью, в котором рассказала о том, что Мартен Фуркад и биатлонисты сборной Норвегии по биатлону не могли бы показывать такие высокие результаты без медицинской поддержки.

Мартен Фуркад, в свою очередь, заявил, что у Резцовой старческий маразм, а также отметил, что проконсультируется с адвокатами по поводу высказываний россиянки.