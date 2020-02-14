Бразильским нападающий «Зенита» Малком рассказал о том, какой команде он хотел бы забить гол после своего восстановления от тяжелой травмы.

В интервью порталу «Чемпионат» Малком заявил, что знает о больших командах в России — ЦСКА, «Локомотиве», «Спартаке». По словам бразильца, у него нет приоритета, чтобы забить кому-то определенному. «Я хочу забивать всем соперникам «Зенита» во всех матчах. Гол – всегда моя цель», — заявил Малком.

Нападающий также поблагодарил «Зенит» за все, что клуб для него сделал, за внимание, которое ему оказывали во время восстановления. «Теперь, когда я почти на сто процентов вернул в свою прежнюю форму, буду думать только о будущем и никогда не вспоминать о той травме», — отметил Малком, добавив, что самое плохое с ним уже случилось и это нужно оставить в прошлом.

Напомним, Малком перешел в «Зенит» в августе 2019 года и сыграл за команду только 2 матча, после чего получил тяжелую травму.