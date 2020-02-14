Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком рассказал, чем его удивил в работе главный тренер клуба Сергей Семак.

В интервью порталу «Чемпионат» Малком рассказал о том, как Семак взаимодействует с игроками во время тренировочного процесса. Бразилец отметил, что Семак разговаривает с игроками и стремится понять каждого футболиста в команде.

«Интересуется, как игроки чувствуют себя на поле. Для меня это немного новый стиль отношений с тренером. Но мне очень нравится», — отметил Малком.

Напомним, Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, но успел провести за команду лишь два матча, после чего получил травму. Осенью игроку пришлось перенести операцию, только к зиме нападающий смог вернуться в строй.