Российский тренер по биатлону, личный наставник Ирины Старых Максим Кугаевский прокомментировал выступления подопечной в смешанной эстафете на старте чемпионата мира в Антхольце.

Слова Кугаевского приводит портал «Тюменская арена». «Всю ответственность за ее неудачу я беру на себя. Тренеры сборной не вмешивались в ее функциональную подготовку», — рассказал тренер, добавив, что Ирина Старых уже два года занимается исключительно по планам Кугаевского.

На сборах в контрольной гонке Ирина Старых, по мнению Кугаевского, выступила хорошо, показала и хорошую стрельбу, и ход, проиграв лишь секунду Светлане Мироновой. «И естественно у тренера женской сборной Виталия Норицына не было сомнений в ее участии в этой эстафете», — сказал тренер.

Напомним, сборная России стала шестой в смешанной эстафете, на первом этапе выступила Ирина Старых, которая привезла к концу своего этапа отставание в 50 секунд.