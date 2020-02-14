В английской премьер-лиге 26-й тур стартует с матча «Вулверхэмптон»-«Лестер». На чемпионате мира по биатлону состоится спринтерская гонка.

Nevasport приводит разнообразные мнения-прогнозы различных экспертов на матч АПЛ, а также на биатлонную гонку ЧМ в Антхольце.

После 25 матчей «Лестер» находится на третьем месте в АПЛ. «Вулверхэмптон» занимает девятую строчку.

Комментатор Александр Неценко считает, что у соперников очень нестабильная форма в последних играх. «Волки», по мнению Неценко, заметно устали еще с Лиги Европы, проведя большое количество матчей. А еще неважно играют дома — всего четыре победы в 12 встречах. У «Лестера», напротив, хорошая гостевая форма — 7 побед в 12 играх. Неценко ожидает голы от обеих команд, при этом считает, что «Лестер» в гостях, как минимум, не проиграет. На «Fonbet» — хороший коэффициент.

Другой комментатор Александр Аксенов считает эту игру непростой для прогнозирования. Аксенов отмечает, что в последнее время обе команды выступают неважно. Приводит в пример хозяев: всего одна победа в пяти матчах — над «Саутгемптоном». Гости выступает получше, но в гостях, скорее всего, будут играть от обороны. Аксенов прогнозирует небольшое количество голов и «тотал меньше 2,5». Можно взять на «1х Ставка».

Интересны прогнозы на эту игру и более опытных комментаторов — Ильи Казакова и Владислава Батурина. По словам Казакова, «лисы» начали спотыкаться. Пусть «Лестер» и идет в лидирующей группе, Илья предполагает что «волки» выиграют, сама игра получится верховой, а обе команды забьют.

Батурин тоже ждет результативную игру, поскольку соперничать будут две очень интересные самобытные команды со своим футбольным лицом и почерком. Тем более, по словам Батурина, в составах этих коллективов много серьёзных мастеровитых футболистов, и у руля этих клубов сильные, современно мыслящие тренеры со своими идеями.

Что касается спринтерской гонки у женщин, то свой прогноз рискнула дать только именитая россиянка Ольга Зайцева. По ее мнению, одно из первых семи мест займет Моника Хойнич из Польши. Зайцева объясняет это тем, что последние этапы Кубка мира Хойнич постоянно была близка к призовой тройке, а на протяжении всего сезона входила в 10-15 сильнейших биатлоносток, поэтому может выйти на пик формы именно в Антхольце.

Также Зайцева прогнозирует успешное выступление Ханны Эберг, предсказывая шведке место в тройке сильнейших. Из других фавориток, по мнению Зайцевой, это итальянка Доротея Вирер, которая претендует на топ-7 у себя на родине. Также Зайцева предлагает не забывать про Олсбю и Макарайнен — обе могут рассчитывать на высокий результат.