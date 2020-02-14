Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 14 февраля, сыграет с пермской «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча пройдет в Перми, начало запланировано на 17:30 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Для «Зенита» эта встреча станет первой без Джоана Плазы. Главный тренер покинул команду два дня назад, в матче с «Пармой» командой будет руководить его ассистент Сергей Вознюк. Петербуржцы проиграли четыре предыдущие встречи. На данный момент «Зенит» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ, набрав 22 очка в 16 матчах.

«Парма» располагается на шестой строчки таблицы, имея 23 очка. Пермская команда одержала четыре победы подряд, последний раз она проигрывала ещё в декабре 2019-го года.