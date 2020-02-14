Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в паре с Сергеем Мозговым в танцах на льду, высказалась о завершении карьеры.

В своем «Инстаграме» Попова выложила два поста, в которых поблагодарила тех людей, которые помогали ей развиваться в фигурном катании. Фигуристка поблагодарила Елену Чайковскую, Татьяну Тарасову, Марину Селицкую, своих первых тренеров в танцах на льду Ксению Румянцеву и Екатерину Волобуеву, а также многих других специалистов, с кем ей пришлось работать.

«Спасибо всему «Хрустальному» и «Самбо-70», здесь я провела самые счастливые и радостные годы в фигурном катании», — написала Попова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 14 Фев 2020 в 12:36 PST

Фигуристка отметила, что для нее этот спорт стал стартом во взрослую жизнь, который дал много проблем, но подарил опыт, знакомства и дисциплину. «Спасибо, что это все было в моей жизни. Теперь пора идти дальше», — написала Попова.

Напомним, Бетина Попова и Сергей Мозгов вместе выиграли зимнюю Универсиаду в Красноярске.