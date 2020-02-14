Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в паре с Сергеем Мозговым в танцах на льду, высказалась о завершении карьеры.
В своем «Инстаграме» Попова выложила два поста, в которых поблагодарила тех людей, которые помогали ей развиваться в фигурном катании. Фигуристка поблагодарила Елену Чайковскую, Татьяну Тарасову, Марину Селицкую, своих первых тренеров в танцах на льду Ксению Румянцеву и Екатерину Волобуеву, а также многих других специалистов, с кем ей пришлось работать.
«Спасибо всему «Хрустальному» и «Самбо-70», здесь я провела самые счастливые и радостные годы в фигурном катании», — написала Попова.
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Фигуристка отметила, что для нее этот спорт стал стартом во взрослую жизнь, который дал много проблем, но подарил опыт, знакомства и дисциплину. «Спасибо, что это все было в моей жизни. Теперь пора идти дальше», — написала Попова.
Напомним, Бетина Попова и Сергей Мозгов вместе выиграли зимнюю Универсиаду в Красноярске.
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