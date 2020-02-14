Российская фигуристка Бетина Попова поблагодарила болельщиков за поддержку после объявления о том, что она завершила спортивную карьеру.
Фигуристка обратилась к своим болельщикам в «Инстаграме». Попова сказала, что со зрителями ей прощаться очень тяжело, ведь она всегда чувствовала их поддержку — и во время побед, и во время поражений.
«Даже когда я была толстая (а это почти всегда ), хотя и на это, к сожалению, была своя не очень приятная причина, расстройства питания у спортсменок случаются и это факт…», — отметила фигуристка, добавив, что несмотря на жестокую критику, доводившую до слез, ее болельщики все равно поддерживали ее.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, Бетина Попова выступала в танцах на льду с Сергеем Мозговым. В прошлом сезоне фигуристы выиграли Универсиаду в Красноярске.
Комментарии Развернуть