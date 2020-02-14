Российская фигуристка Бетина Попова поблагодарила болельщиков за поддержку после объявления о том, что она завершила спортивную карьеру.

Фигуристка обратилась к своим болельщикам в «Инстаграме». Попова сказала, что со зрителями ей прощаться очень тяжело, ведь она всегда чувствовала их поддержку — и во время побед, и во время поражений.

«Даже когда я была толстая (а это почти всегда ), хотя и на это, к сожалению, была своя не очень приятная причина, расстройства питания у спортсменок случаются и это факт…», — отметила фигуристка, добавив, что несмотря на жестокую критику, доводившую до слез, ее болельщики все равно поддерживали ее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 14 Фев 2020 в 12:37 PST

Напомним, Бетина Попова выступала в танцах на льду с Сергеем Мозговым. В прошлом сезоне фигуристы выиграли Универсиаду в Красноярске.