Лучший теннисист 21 века Роджер Федерер не примет участие в турнирах серии «Мастерс» в Риме и Мадриде. Об этом рассказал агент 20-кратного победителя турниров «Большого шлема». По его словам, Роджер пропустит весь грунтовый сезон, за исключением одного турнира — «Ролан Гаррос».

«Только что получил подтверждение от Тони Годсика о том, что слухи о выступлении Роджера Федерера на „Мастерсах“ в Риме и Мадриде в 2020 году неправдивы. Вероятно, он сыграет только на „Ролан Гаррос“, — написал швейцарский журналист Рене Штауффер у себя в твиттере.

В прошлом сезоне Роджер играл на грунтовых турнирах впервые после перерыва в три года. На «Ролан Гаррос» 2019 года он дошёл до полуфинала. В рейтинге ATP 38-летний швейцарец находится на третьей строчке.