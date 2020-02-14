Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея, генеральный директор МХЛ и бывший нападающий сборной России Алексей Морозов официально стал президентом КХЛ. Морозов сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко.

До Чернышенко КХЛ возглавлял Александр Медведев — с момента рождения организации. В декабре 2014 года его заменил Чернышенко, который 21 января после смены правительства РФ был назначен вице-премьером. По закону человек, входящий в правительство, не может быть руководителем коммерческих структур.

Морозов сохранит за собой пост генерального директора Ассоциации «Молодёжная хоккейная лига» до избрания нового руководителя МХЛ.