Российский фигурист Сергей Мозгов, выступавший в танцах на льду с Бетиной Поповой, высказался о решении завершить спортивную карьеру и дальнейших планах.

В своем «Инстаграме» Мозгов выложил пост, где «Мы закончили со спортом. И это прекрасно!», — написал фигурист, поблагодарив свою партнершу Бетину Попову и бывшим тренерам. Также Мозгов поблагодарил за поддержку Федерацию фигурного катания России и фанатов, которые верили в их пару. «Ну и конечно же самое большое спасибо тем, кто нас не любил», — отметил Мозгов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Mozgov (@mozgov_sergey) 14 Фев 2020 в 1:28 PST

Также Сергей Мозгов заявил, что в дальнейшем он планирует перейти на тренерскую работу. «Верю что смогу добиться в этом деле высоких вершин!», — отметил Мозгов.

Напомним, в текущем сезоне Попова и Мозгов пропустили чемпионат России из-за травмы партнера и больше не выступали.