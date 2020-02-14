Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением по поводу того, что петербургский «Зенит» не подтверждает аренду Александра Кокорина в «Сочи».

В своем «Телеграме» Уткин написал пост, в котором решил сравнить сложившуюся ситуацию с игроком с басней Сергея Михалкова. «Автор Мимими-халков, главный герой — Кокори-корова.

В образе Паренька просматривается Борис Ротенберг», — написал Уткин, а затем прикрепил текст басни «Как старик корову продавал».

В сюжете басни старик никак не может продать корову на рынке, потому что она слишком худая, ему помогает парень, расхваливший корову перед народом, и старик решает оставить корову себе.

Напомним, Александр Кокорин изначально отказался от аренды в «Сочи», однако затем Борис Ротенберг подтвердил, что нападающий присоединится к команде на сборе в Турции. Официальная позиция «Зенита» — аренду Кокорина никто не подтверждал.