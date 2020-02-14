Александр Кокорин — без пяти минут игрок «Сочи»: «Зенит» почему-то официально это пока не подтверждает. В четверг появилась новость, что по тому же направлению может последовать и Олег Шатов — игрок, который уже 5 лет никак не докажет свою нужность «Зениту» в условиях высокой конкуренции.

«Сочи» подбирает всех — команде с хорошим стадионом и большими деньгами позарез нужно не вылететь. А вылететь можно — «Сочи» на последнем месте в РПЛ, хоть и с матчем в запасе от остальных конкурентов.

Новому главному тренеру «Сочи» Владимиру Федотову нужны кадры. Спортивная дирекция «Сочи» предложить лучше игроков не может, кроме как привлечь не слишком ключевых футболистов «Зенита».

После перехода Кокорина и Шатова Федотов может упаковать старт «Сочи» целиком из бывших игроков «Зенита». И это будет своеобразный «Зенит-3».

В воротах — Николай Заболотный. Человек, прошедший дубль «Зенита» и выигравший с петербургским клубом первенство дублеров в 2009 году.

Справа в защите — Ибрагим Цаллагов. Его купили из «Крыльев» по протекции Луческу, чтобы составить конкуренцию Смольникову и Анюкову. В итоге, Цаллагов больше играл в центре поля. При Манчини уехал в аренду, а при Семаке — сначала аренда, потом продажа в «Сочи».

В центре обороны пара Миха Мевля — Иван Новосельцев. Оба играли вместе в «Ростове» еще у Бердыева, а потом с разницей в год приходили в «Зенит» под занавес летнего трансферного окна. У Новосельцева не получилось от слова «совсем», Мевля составлял конкуренцию Ивановичу, Нету и Маммане.

На левом фланге — Эльмир Набиуллин. Переходил из «Рубина» зимой 2018-го как перспективный левый деф, имел вдоволь шансов в первый сезон Семака, но не показал себя игроком европейского уровня.

В центре полузащиты — Кристиан Нобоа. Здорово начинал при Семаке, но порвал «кресты». После восстановления место в старте оказалось занято внезапно раскрывшемся Оздоевым и ультраволнорезом Барриосом. Нобоа предложили перейти в «Сочи» — Крис, как Кокорин, спорить не стал.

Также в центре — Олег Шатов. Олегу проще на фланге, но в команде одних зенитовцев он наиболее адаптирован к центру поля.

Левее в полузащите — Дмитрий Полоз. Игрок ротации при Манчини, отданный в аренду при Семаке. Бывший игрок сборной пока не показывает тот уровень, который у него был в «Ростове» Бердыва.

Правее в полузащите — Андрей Мостовой. Человек, который имеет больше всех шансов снова одеть футболку «Зенита». Он в арене и обязательно пройдет с командой Семака пару летних сборов.

Тандем форвардов — Антон Заболотный и Александр Кокорин. Нападающие поиграли вместе совсем чуть-чуть. Зимой 2018-го Заболотный уже перешел в «Зенит» из «Тосно», а Кокорин еще не порвал «кресты» в мартовском матче с «Лейпцигом».

Основной состав «Сочи» из бывших игроков «Зенита»: Заболотный — Цаллагов, Мевля, Новосельцев, Набиуллин — Полоз, Нобоа, Шатов, Мостовой — Кокорин, Заболотный