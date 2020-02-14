Бразильский легендарный футболист XX века Пеле опроверг заявление своего сына Эдсона Шолби Насименту (Эдиньо) о том, что сейчас он находится в депрессии и не выходит из дома.

Слова Пеле цитирует портал Goal.com. Экс-футболист поблагодарил болельщиков за беспокойство и отметил, что он в порядке. По словам Пеле, у него бывают хорошие дни и плохие, что нормально для его 80-летнего возраста.

Пеле отметил, что на прошлой неделе у него была встреча с президентом Федерации футбола Бразилии в связи со съемками документального фильма, в январе он поучаствовал в двух фотосессиях для кампаний.

«У меня также запланировано несколько мероприятий. Я не избегаю встреч, у меня всегда полное расписание», — сказал Пеле, добавив, что он продолжает активную работу несмотря на физические ограничения.

Напомним, сын Пеле Эдсон ранее сообщил, что его отец находится в депрессии после операции и почти не выходит из дома.