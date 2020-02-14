Дмитрий Чернышено обязан был оставить КХЛ — по закону гражданин РФ не имеет права совмещать работу в правительстве с работой в коммерческих организациях.

Теперь КХЛ возглавил Алексей Морозов. Наверное, к этому российский хоккей должен был прийти.

Морозов всю хоккейную жизнь был ролевой моделью. Капитан «Россия» — один из лучших российских игроков середины-конца нулевых. Человек, у которого не слишком получилось за океаном (никогда не выбивал больше 50 очков за сезон в «Питтсбурге»), но у которого зато здорово вышло в «Ак Барсе» (2-кратный обладатель Кубка Гагарина, гениальная тройка с Зариповым и Зиновьевым).

Морозов — авторитетная и безупречная кандидатура на взгляд со стороны. Но как функционер, возможно, фигура спорная, поскольку имеет склонность быть подверженным влиянию извне. Морозов удобен для тех, кто платит. Члены совета директоров КХЛ с радостью проголосовали за того чиновника, который вырос под их началом.

«Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрёл необходимый опыт и готов для новой, более ответственной должности. Члены совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Алексея Морозова. Впереди у него огромный объём работы, в то же время дальнейший путь чётко определён нашей стратегией развития, и лига продолжит неуклонно ей следовать», — прокомментировал назначение председатель совета директоров Геннадий Тимченко.

Морозов уже заявил, что будет работать над расширением лиги. Функционеру интересны рынки Азии и Европы. «Нужно все проработать». Такую фразу Морозов выдает на все вопросы-предложения о будущем. Какой-то собственной стратегии и строго определенной концепции развития у Морозова нет.

Морозов будет стоять у руля КХЛ четыре года — такой договор с Континентальной хоккейной лигой он подписал. Кроме того, сохранит за собой предыдущие должности — президента «Крыльев Советов» и управляющего директора МХЛ.

“Я считаю себя удачником, мне досталась компания с такой шикарной командой, со стратегией, которой мы будем придерживаться. Мы будем советоваться с Дмитрием Чернышенко. Нынешний коллектив будет продолжать развитие лиги. У нас есть стратегия 2023. Мы будем отстаивать потолок зарплат, вводить и пол зарплат».

Морозов стал третьим президентом КХЛ в истории. Ранее с момента рождения лиги ее возглавлял Александр Медведев. В 2014-м лигу принял Дмитрий Чернышенко.