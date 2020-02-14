Французский экс-биатлонист, чемпион мира Симон Фуркад отреагировал на обвинения в адрес своего брата, Мартена Фуркада, в допинге, которые сделала Анфиса Резцова.

Слова спортсмена цитирует портал Newinform.com. «Что я могу сказать по этому поводу? Просто скажите, где доказательства госпожи Резцовой?», — сказал Симон Фуркад, отметив, что только в таком случае можно будет поговорить на такую тему. Также Фуркад-старший заявил, что точно также может обвинить во всем любого человека.

Напомним, Анфиса Резцова высказала в интервью мнение, что Мартен Фуркад и биатлонисты сборной Норвегии не могут показывать такие высокие результаты без допинга. Биатлонист заявил, что у Резцовой старческий маразм и пообещал проконсультироваться со своими адвокатами по высказываниям олимпийской чемпионки.