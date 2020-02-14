Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов завоевали золото чемпионата мира по санному спорту в Сочи. Победу спортсмены одержали в спринте в категории «двойки».

Результат Денисьева и Антонова — 31,281 секунды. Серебро чемпионата мира завоевал дуэт из Италии, Эмануэль Ридер и Симон Кайнцвальднер показали результат — 31,326 секунды. Бронзовая медаль турнира у немецких саночников Тобиаса Вендля и Тобиаса Арльта. Их результат — 31,365 секунды.

Еще один российский дуэт остановился в шаге от пьедестала: Всеволод Кашкин и Константин Коршунов финишировали пятыми, отстав от третьего места всего на три тысячных секунды. Результат еще одной российской «двойки» — 31,365 секунды.

Третья российская двойка — Владислав Южаков – Юрий Прохоров (Россия) показала результат 31,374 секунды.