Шведская лыжница, олимпийская чемпионка Стина Нильссон заявила о том, что досрочно завершает сезон в связи с состоянием здоровья.

В этом сезоне спортсменка получила стрессовый перелом ребра, который мешает ей показывать результаты на высоком уровне. «Реабилитация идёт хорошо, но должна сообщить печальную новость, что в этом сезоне больше не выступлю на Кубке мира», — приводит слова лыжницы портал SVT.

Также Нильссон отметила, что на данный момент тренируется без палок и не хочет рисковать следующим сезоном.

Напомним, Стина Нильссон последний раз выступала на Кубке мира по лыжным гонкам в декабре 2019 года. Спортсменка поучаствовала в первом этапе многодневки «Тур де Ски», после чего вынуждена была сняться с турнира.