Генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о том, какой из матчей сборной России в Санкт-Петербурге является лидером по заявкам болельщиков на покупку билетов.

Слова Сорокина приводит портал РИА Новости. По словам Сорокина, самый востребованный матч по количеству заявок на билеты — это игра между Россией и Финляндией.

«Очевидно, чуть более 70% достанется нашим соотечественникам, а чуть больше 20% финнам. Второй по интересам – это Россия — Бельгия. Здесь перекос в сторону российских болельщиков», — отметил Сорокин, добавив, что более 82 процентов билетов будет распределено между россиянами.

Как подчеркнул Сорокин, средний конкурс составляет по 12 человек на один билет. Такой спрос гендиректор оргкомитета назвал колоссальным.

Напомним, в Санкт-Петербурге во время Евро-2020 пройдут четыре матча: три игры группового этапа и один четвертьфинал.