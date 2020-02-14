Не успел чемпионат мира по биатлону стартовать – началось время допинговых скандалов. Сейчас все сводится к словесным перепалкам и разбирательствам в суде, никаких проб, лишь слова и обвинения без доказательств.

Вряд ли кто-то мог бы подумать, что Мартен Фуркад будет обвинять Анфису Резцову в старческом маразме и грозить судом. Однако это реалии сегодняшнего дня. «Фуркад и норвежцы получают какую-то медицинскую поддержку», — заявила олимпийская чемпионка, выразив позицию многих о том, что допинг принимаю все, однако ловят и обвиняют только русских.

Фуркад парировал: «Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. Но эта впала».

Скандал, который сейчас так активно обсуждается в прессе и раздувается из-за новых мнений – это просто-напросто мыльный пузырь. На слова всегда острой на язык Резцовой Фуркад отреагировал в «Твиттере», написав ответ на публикацию русских СМИ. Кто сообщил французу об интервью биатлонистки – журналисты или же российские фанаты – неясно, однако результат известен всем. Теперь это чуть ли не самая обсуждаемая тема дня. Спросили даже Симона Фуркада — тот потребовал от Резцовой доказательств.

Говорила Резцова и насчет сборной Норвегии, в частности, возмущалась ходом Тириль Экхофф, однако никто из норвежцев даже не обратил внимание на это – что сами спортсмены, что журналисты.

Однако главная проблема сегодняшнего дня – это, как ни странно, дела давно минувших дней, а именно вновь открывшееся дело Евгения Устюгова. В прессу информация попала в первый день чемпионата мира в Антхольце: бывший биатлонист подал иск на IBU в гражданский суд Австрии, а о подробностях дела сообщил президент СБР Владимир Драчев.

Виноват во всем биологический паспорт спортсмена – изменения показателей в нем признаны аномальными. В таком паспорте на протяжении всей карьеры спортсмена указываются параметры данных крови спортсмена, по которым можно отследить, прибегал ли он к «запрещенке» или нет. Отметим, про проблемы Устюгова с показателями гемоглобина все было известно уже давно, еще до его первого золота на Олимпиаде ему приходилось сбивать показатели для участия в гонках.

По заявлению IBU, претензии к Устюгову основаны на отклонениях в его биологическом паспорте, период аномалий шел с января 2010 года по февраль 2014 года. Этот отрезок времени захватывает две Олимпиады, несколько чемпионатов мира и пять наград Устюгова: эстафетные бронза и золото Олимпийских игр, личное золото Ванкувера, два серебра чемпионата мира 2011 года — личное и эстафетное.

Первый раз подозрения пали на Устюгова еще в 2017 году, с вскрытием дела Родченкова, а какое-то решение вынесено не было. И вот — все вскрывается на старте чемпионата мира в Антхольце, причем IBU молчит до последнего и никого не уведомляет. Теперь все решит суд.

«Готовится ли СБР платить еще больше? До тех пор, пока процесс восстановления не завершится», — Олле Далин, глава IBU.

А если доставать с полки и вновь открывать уже разрешенные дела, что сейчас и происходит – процесс восстановления, как и процесс роста денежного долга затянется до бесконечности.

В заключение же хочется сказать, что хотелось бы такого внимания не к допинговым разбирательствам и скандалам, высосанным из пальца, а результатам спортсменов в гонках. В Антхольце все же проходит не рядовой этап Кубка мира, а биатлонный мундиаль.