Россиянка Екатерина Александрова, не выходя на корт, вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Такое стало возможно после снятия Ladies Trohy чешской теннисистки Петры Квитовой.

Теперь в полуфинале Александрова сразится либо с соотечественницей Анастасией Потаповой, либо с Кики Бертенс из Нидерландов. Этот матч пройдет 14 февраля, не позднее 18:30 по московскому времени.

Соревнования в Санкт-Петербурге с призовым фондом $ 848 тыс. завершатся в воскресенье, 16 февраля. Действующая чемпионка — Бертенс. В прошлом розыгрыше турнира она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.

Напомним, Александрова в данный момент является первой ракеткой России. В настоящее время она занимает 28-е место в рейтинге WTA, а в чемпионской гонке Екатерина на восьмой строчке.