Контракт Игоря Смольникова с «Зенитом» заканчивается летом 2020-м. В данный момент защитник имеет права вести переговоры с любой командой. Агент игрока Александр Маньяков именно этим и занимается — у футболиста есть предложения от других клубов.

Маньяков отметил, что с «Зенитом» тоже ведутся переговоры. Стороны не торопятся — «Зенит» не привязывается к Смольникову, поскольку у него есть правый защитник с российским паспортом Вячеслав Караваев.

Есть вероятность, что Смольников может уйти свободным агентом.

«Посмотрим. Дожить надо», – ответил на этот вопрос Маньяков, слова которого цитирует «Спорт день за Днем».

Напомним, что Смольников пришел в «Зенит» из «Ростова в 2013 году.