Петербургский СКА на выезде сыграет с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Уфе на одноименной арене сегодня, 15 февраля, и начнется в 14:30 по московскому времени.

Подопечные Алексея Кудашова продлили победную серию до семи матчей, два дня назад обыграв нижегородское «Торпедо». На данный момент армейцы по-прежнему занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, уступая лишь московскому ЦСКА. В активе петербуржцев 83 очка после 57 встреч.

«Салават Юлаев» в последних пяти матчах чередует победы с поражениями. В прошлой встрече уфимцы проиграли московскому «Спартаку» на своей арене. Сейчас они занимают шестое место в таблице Востока, имея 63 очка.