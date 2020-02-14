Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с четвертым участником спринтерской гонки на чемпионате мира в Антхольце.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде, в заявку попал Никита Поршнев. Ранее стало известно, что спринт также пробегут Александр Логинов, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев. Тренеры до последнего не могли определиться с последним, четвертым спортсменом: помимо Поршнева, также рассматривалась кандидатура Эдуарда Латыпова.

Мужская спринтерская гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнется в 16:45 по московскому времени. Чемпионат мира в Антхольце (Италия) продлится до 23 февраля включительно. Ранее сборная России осталась без медали в смешанной эстафете, заняв шестое место.