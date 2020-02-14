Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо примет участие в многодневке «Ски Тур», которая стартует в шведском Эстерсунде завтра, 15 февраля.

Незадолго до тура спортсмен сломал палец на руке и пропустил один этап Кубка мира. Перед стартом многодневки он прошел повторное обследование, врачи разрешили ему вернуться к соревнованиям.

«Врачи хорошо видят перелом на рентгене, за прошедшее время с ним ничего не случилось. Они считают, что риск того, что травма может усугубиться, очень мал», — объяснил Клэбо, слова которого приводит NRK.

Клэбо предположил, что рука будет немного побаливать, однако остался приятно удивлен тем, что тренировки на лыжах прошли хорошо.

Напомним, многодневка «Ски Тур» будет проходить в период с 15 по 23 февраля включительно в Швеции и Норвегии.

Расписание лыжной многодневки Ski Tour 2020. Инфографика Nevasport