Министр спорта России Олег Матыцин одобрил назначение Алексея Морозова президентом КХЛ. В пятницу Морозов стал третьим президентом КХЛ в истории.

По словам Матыцина, Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном сообществе и глубоким пониманием хоккейных процессов.

«Он хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя Молодежной хоккейной лиги, получив необходимый управленческий опыт. Уверен, что он станет достойным преемником Дмитрия Чернышенко и будет продуктивно работать на благо Континентальной хоккейной лиги и всего отечественного хоккея», — цитирует министра пресс-служба.

Напомним, Матыцин возглавил российский спорт в конце января.