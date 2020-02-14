Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев шокирован стрельбой Ларисы Куклиной в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

На втором огневом рубеже россиянка допустила три промаха. «У меня сейчас просто глаза вскипели», — заявил Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Во время первой стрельбы Куклина также допустила ошибку, поэтому лишила себя шансов на медали. Помимо неё, сборную России представляют Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых. Ни одна из спортсменок не смогла продемонстрировать чистую стрельбу.

Результаты спринта напрямую повлияют на формирование стартового листа на гонку преследования, которая состоится в воскресенье, 16 февраля.