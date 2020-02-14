Российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, объяснила причины завершения карьеры. В пятницу, 14 февраля, фигуристы объявили об уходе из спорта.

«У нас с Сергеем были проблемы со здоровьем, так что решили не мучить ни себя, ни других. У обоих накопились травмы», — сказала Попова, слова которой приводит ТАСС.

Фигуристка предположила, что теперь займется тренерской деятельностью, но подчеркнула, что еще находится в поиске. Также Попова отметила, что ФФККР пообещала оказывать им с Мозговым всяческую помощь.

«Как отреагировала тренер? Думаю, спокойно, она была к этому готова», – сказала Попова.

Напомним, в прошлом году Попова и Мозгов стали победителями зимней Универсиады. В нынешнем сезоне они не смогли выступить на чемпионате России по состоянию здоровья.