На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась женская спринтерская гонка. Победу одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, допустившая один промах.

Серебряную медаль завоевала представительница США Сьюзен Данкли, при чистой стрельбе проигравшая 6,8 секунды. Замкнула призовую тройку чешка Луция Харватова, пробежавшая один штрафной круг. Её отставание от лидера составило 21,3 секунды.

Сборную России представляли Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых и Светлана Миронова, ни одна из них не избежала ошибок на стрельбе. Лучшей из россиянок стала Юрлова, финишировавшая 21-й с тремя промахами. Миронова стала 38-й, зайдя на два штрафных круга. Куклина промахнулась четыре раза и заняла 48-е место, Старых с таким же количеством неточных выстрелов — 53-я.

Стоит отметить, что одна из претенденток на победу норвежка Тириль Экхофф провалила гонку, став лишь 59-й.