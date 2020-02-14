Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал открытие допингового дела в отношении россиянина Евгения Устюгова.

Устюгов является обладателем золотой медали Олимпийских игр в Сочи в эстафете. Если сборную России дисквалифицируют, норвежцы, ставшие тогда четвертыми, войдут в тройку призеров.

«Мы надеемся на это. Если так и случится, то, пожалуй, в будущем вопросов будет много», — заявил Бё, слова которого приводит Dagbladet.

Норвежец отметил, что пока не знает подробностей дела — он видел лишь то, что в отношении Устюгова началось расследование. По мнению Бё, обратить внимание на ситуацию стоит уже после чемпионата мира в Антхольце.

«Если его дисквалифицируют, то и в олимпийской эстафете тоже», — заметил норвежец.