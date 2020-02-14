Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум объяснил, почему Йоханнес Клэбо побежит многодневку «Ски Тур», несмотря на перелом пальца на руке.

«Если бы речь шла о ком-то другом, я бы не взял его в команду. Но пока есть хоть какая-то надежда на Кубок мира, мы должны бороться», — объяснил Носсум, слова которого приводит TV2. Тренер подчеркнул, что травма может помешать Клэбо, однако он должен быть к этому готов.

Напомним, ранее сам Клэбо подтвердил, что примет участие в многодневке. Незадолго до тура он сломал палец на руке, ударившись о металлический игровой автомат. Спортсмен прошел повторное медицинское обследование, врачи разрешили ему соревноваться.

«Ски Тур» стартует в субботу, 15 февраля, в шведском Эстерсунде. Он будет продолжаться до 23 февраля и завершится в Норвегии.