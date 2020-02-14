Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт объяснила свои ошибки на стрельбе в спринтерской гонке чемпионата мира в Антхольце. Спортсменка заняла 21-е место, пробежав три штрафных круга.

«Порывистый ветер, постоянно меняет направление – это повлияло на стрельбу стоя. Даже в конце стрельбища чувствовались толчки ветра, поэтому получились промахи», — сказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка пояснила, что и на первой стрельбе допустила ошибку из-за того, что не среагировала на порыв ветра. Она подчеркнула, что во время пристрелки такого не было, однако все знали, что возможны резкие порывы.

Юрлова отметила, что находится в рабочем состоянии, и поблагодарила сервис-бригаду за подготовку лыж. «Лыжи работали замечательно, хотя трасса разная везде», – сказала биатлонистка.

Напомним, победу одержала норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн, Юрлова стала лучшей из россиянок.