Чешская теннисистка Петра Квитова объяснила, почему снялась с турнира SPb Ladies Trophy. Спортсменка отказалась от борьбы перед четвертьфинальным матчем с россиянкой Екатериной Александровой.

«Жаль, что мне приходится сниматься с St. Petersburg Ladies Trophy по причине болезни. Я себя уже во время вчерашнего поединка чувствовала плохо, надеялась, что сегодня станет лучше, но, к сожалению, это не так», — цитирует Квитову пресс-служба соревнований.

Напомним, Александрова без борьбы вышла в полуфинал турнира. Её следующая соперница ещё не определилась, ей станет победительница встречи Анастасия Потапова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды).

Турнир в Санкт-Петербурге завершится в воскресенье, 16 февраля. Его призовой фонд составляет 848 тысяч долларов.