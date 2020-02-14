Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 19:03,  14 февраля 2020
Лыжные гонки
0

Клэбо: Палец не двигался, но я должен был подготовиться к тому, что будет больно

Клэбо: Палец не двигался, но я должен был подготовиться к тому, что будет больно
Йоханнес Клэбо. Фото: "Инстаграм" лыжника

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился ожиданиями от многодневки «Ски Тур», на которой будет выступать с переломом пальца на руке.

Спортсмен признался, что волнуется перед стартом тура, так как ещё не бегал в полную силу после того, как получил травму.

«Я получил хороший прогноз от доктора. Он сказал, что перерыв пошел на пользу. Палец не двигался, но я должен был подготовиться к тому, что будет больно», — сказал Клэбо, слова которого приводит TV2.

Норвежец выразил надежду, что с каждым днём ситуация будет улучшаться.

«Ски Тур» стартует в субботу, 15 февраля, в шведском Эстерсунде. Он будет продолжаться до 23 февраля и завершится в Норвегии.

Расписание лыжной многодневки Ski Tour 2020. Инфографика Nevasport

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров