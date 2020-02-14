Клэбо: Палец не двигался, но я должен был подготовиться к тому, что будет больно

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился ожиданиями от многодневки «Ски Тур», на которой будет выступать с переломом пальца на руке.

Спортсмен признался, что волнуется перед стартом тура, так как ещё не бегал в полную силу после того, как получил травму.

«Я получил хороший прогноз от доктора. Он сказал, что перерыв пошел на пользу. Палец не двигался, но я должен был подготовиться к тому, что будет больно», — сказал Клэбо, слова которого приводит TV2.

Норвежец выразил надежду, что с каждым днём ситуация будет улучшаться.