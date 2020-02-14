Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил выступление команды в спринте на чемпионате мира в Антхольце. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая 21-е место.

«Лотерейный спринт в плане стрельбы. Никто не справился. Света Миронова расстроилась, говорит, что работала нормально по дистанции. Но ее ощущения не совпадают со статистикой – будем разбираться почему», — сказал Норицын в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Специалист подчеркнул, что спортсменки должны уметь реагировать на изменение погодных условий. Пристрелка прошла при отсутствии ветра, все показали стопроцентный результат, отметил Норицын.

Также он выделил Екатерину Юрлову-Перхт, которая показала хорошую скорость на дистанции. «Сейчас она в форме, видно, что она бьется – нигде не подвисала», — сказал специалист.

Напомним, следующей женской гонкой станет пасьют, который состоится в воскресенье, 16 февраля.