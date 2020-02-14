Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, который является болельщиком петербургского «Зенита», прокомментировал возможный переход Александра Кокорина в «Сочи».

«На двух стульях одной задницей не усидишь. Тем более «Сочи», судя по всему, был бы лишь промежуточным этапом в карьере с практически гарантированным возвращением в «Зенит». Так ведь? Вот и всё», — заявил Валуев, слова которого приводит РИА «Новости».

По мнению Валуева, Кокорин, став свободным агентом, должен был заключить выгодный контракт с «Зенитом».

Напомним, на данный момент Кокорин остается игроком «Зенита», клуб еще не объявлял о его аренде в «Сочи». Однако накануне Борис Ротенберг сообщил, что достиг договоренности с форвардом, поэтому остаток сезона он проведет в сочинской команде.