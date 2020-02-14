На чемпионате мира по биатлону в Антхольце состоится мужская спринтерская гонка. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал старт-лист с номерами участников.

Первым на дистанцию отправится немец Лукас Хофер, вторым — чех Михал Крчмар, третьим — норвежец Йоханнес Бё. Под четвертым номером гонку начнет россиянин Никита Поршнев.

Лидер сборной России Александр Логинов стартует 43-м, Евгений Гараничев — 58-м. Последним из россиян спринт начнет Матвей Елисеев, получивший 67-й номер.

Французы Кентен Фийон-Майе и Мартен Фуркад побегут 8-м и 18-м соответственно, норвежец Тарьей Бё уйдет на дистанцию 23-м.

Гонка состоится завтра, 15 февраля, и начнется в 16:45 по московскому времени.