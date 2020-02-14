Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал допинговое дело в отношении россиянина Евгения Устюгова.

«На ошибках прошлого нужно учиться. И если допинговая история имела место, то она должна выйти в свет, даже если была очень давно», — заявил Далин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Специалист подчеркнул, что СБР проводит серьезную работу по борьбе с допингом и антидопинговой пропаганде. Далин отказался комментировать решение WADA от 9 декабря, так как IBU не получал от WADA никаких данных по российскому делу.

Напомним, Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к IBU, после того, как допинговое дело было открыто повторно. Если биатлонист будет дисквалифицирован, сборная России лишится золотой медали олимпийской эстафеты 2014 года.