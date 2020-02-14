Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев не уверен, что Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на старт гонки преследования на чемпионате мира. Сегодня она заняла 21-е место в спринте, пробежав три штрафных круга.

Гурьев отметил, что на сборе в Риднау Юрлова находилась в оптимальном состоянии и не испытывала проблем со стрельбой. По мнению тренера, сегодня она ошибалась, так как выполнила слишком много скоростной работы при подготовке.

«Она вышла на спринт в нефункциональном состоянии, не было свежести. Надо посмотреть, стоит ли ей бежать пасьют. Если один раз не дать восстановиться, могут быть плохие последствия», — сказал Гурьев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Чемпионат мира в Антхольце (Италия) продлится до 23 февраля включительно.