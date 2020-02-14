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  • 21:25,  14 февраля 2020
Фигурное катание
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Сорвавшаяся с высоты российская фигуристка заново учится ходить

Сорвавшаяся с высоты российская фигуристка заново учится ходить
Каток. Фото: pixabay.com

Во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне российская фигуристка Ольга Севастьянова сорвалась с высоты 4,5 метров. Она получила тяжелые повреждения и была экстренно доставлена в больницу.

Как сообщает «Советский спорт», стали известны подробности состояния фигуристки. На протяжении трех недель хирурги боролись за жизнь Севастьяновой и поместили её в индуцированную кому. Сейчас 35-летняя фигуристка находится в сознании, она заново учится двигаться и ходить.

Севастьянова перенесла две операции на головном мозге, также потребовались вмешательства на печени и сломанной правой руке.

Спортсменка пришла в себя после двух недель интенсивной терапии, однако её восстановление протекает достаточно медленно.

Напомним, инцидент произошел 8 января 2020 года. Несмотря на происшествие, церемонию открытия не стали переносить с «Vaudoise arena».

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