Сорвавшаяся с высоты российская фигуристка заново учится ходить

Во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне российская фигуристка Ольга Севастьянова сорвалась с высоты 4,5 метров. Она получила тяжелые повреждения и была экстренно доставлена в больницу.

Как сообщает «Советский спорт», стали известны подробности состояния фигуристки. На протяжении трех недель хирурги боролись за жизнь Севастьяновой и поместили её в индуцированную кому. Сейчас 35-летняя фигуристка находится в сознании, она заново учится двигаться и ходить.

Севастьянова перенесла две операции на головном мозге, также потребовались вмешательства на печени и сломанной правой руке.

Спортсменка пришла в себя после двух недель интенсивной терапии, однако её восстановление протекает достаточно медленно.