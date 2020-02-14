Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. Она заняла седьмое место, но смогла вернуться на первую строчку общего зачета Кубка мира, опередив норвежку Тириль Экхофф.

Итальянка осталась недовольна тем, как провела гонку — в частности, она огорчилась из-за плохого хода по дистанции.

«Даже на «лёжке» стреляла очень медленно, сегодня было очень сложно, но рада, что в следующей гонке буду стартовать в жёлтой майке лидера на глазах у родной публики», — сказала Вирер, слова которой приводит пресс-служба IBU.

Вирер подчеркнула, что день был очень тяжелым, поэтому отдых перед гонкой преследования будет очень кстати.

Напомним, чемпионат мира в Антхольце продлится до 23 февраля.