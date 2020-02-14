Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский сообщил, что переехал в США.

«Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера», — сказал Торбинский, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, последним клубом 35-летнего Торбинского стал красноярский «Енисей», он выступал за него с 2018 по 2019 год. Также игрок представлял московские «Локомотив» и «Спартак», челябинский «Спартак», «Краснодар», «Ростов», казанский «Рубин», кипрский «Пафос» и калининградскую «Балтику».

С 2007 по 2016 год Торбинский вызывался в сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.